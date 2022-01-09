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Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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