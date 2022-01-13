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Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır

Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana ülke milli takımında bulunan Caulker ile Kovid-19 izolasyonu devam eden 9 futbolcu katılmadı.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul'a hareket edecek.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır

Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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