Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK'de 7'si futbolcu 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasına göre, maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele yapılan Kovid-19 testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel pozitif sonuç aldı.

Geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'nün ise negatife döndüğü bildirildi.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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