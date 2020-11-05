Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Gaziantep - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçları kapsamında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Futbol tutkunları Gaziantep FK - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ini araştırıyor. Önceki hafta Yeni Malatya ile mücadele eden siyah beyazlı takım, Gaziantep karşısında top koşturacak.