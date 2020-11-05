Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Gaziantep - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçları kapsamında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Futbol tutkunları Gaziantep FK - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ini araştırıyor. Önceki hafta Yeni Malatya ile mücadele eden siyah beyazlı takım, Gaziantep karşısında top koşturacak.
Beşiktaş, Gaziantep ile Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynayacak. Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Galibiyet serisini artırmak isteyen Beşiktaş, Gaziantep'e konuk olacak. Gaziantep - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi?
GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig kapsamında top koşturacak iki takım, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Gaziantep FK ile Beşiktaş maçını 6 Kasım günü Bein Sports 1'den canlı olark izleyebilecek. Maç şifreli kanalda olduğu için şifresiz izlemek mümkün olmayacak.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Ghezzal , Aboubakar