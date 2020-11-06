Gaziantep FK - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri | Gaziantep FK - Beşiktaş hangi kanalda? Gaziantep FK - Beşiktaş saat kaçta?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Gaziantep FK - Beşiktaş şifresiz canlı izlenecek mi? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK - Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda, hakemi kim? Gaziantep FK - Beşiktaş şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig maçı 06 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:00.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Beşiktaş, Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ücretli yayın platformu beinSport'tan yayınlanacak.
GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
GAZİANTEP FK: GÜNAY, DJILOBODJI, KANA-BIYIK, TOSCA, MAXIM, MIRALLAS, OĞUZ, SOUSA, MORAIS, MUHAMMET, DICKO
BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, ATIBA, GHEZZAL, OĞUZHAN, DORUKHAN, LARIN, ABOUBAKAR