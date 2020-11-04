Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için tek seferlik loca bileti satacak

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü konuk edeceği Beşiktaş maçı için tek maçlık loca bilet satışı gerçekleştirecek.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü konuk edeceği Beşiktaş maçı için tek maçlık loca bilet satışı gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede, taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine 96 adet tek maçlık loca bileti satışa sunulacak.

Sadece Gaziantep Futbol Kulübü kartlarına bilet satışının yapılacağı karşılaşmada, taraftarlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan talimatlara uygun şekilde stadyumdaki yerlerini alabilecek.

5 Kasım Perşembe günü saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Gaziantep Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde bulunan GFK Store mağazasında satışa sunulacak biletler için taraftarların Passolig kartlarının yanı sıra HES kodunun da bulunması gerekiyor.

VİP Tribün kısmında yer alan kırmızı localarda biletler 250 TL'den satışa sunulurken, Maraton tribünde yer alan localar için biletler 200 TL'den satılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar