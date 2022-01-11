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Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Ligin 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Ligin 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla maç hazırlıklarına devam edecek. - GAZİANTEP

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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