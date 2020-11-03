Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

03.11.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:23

- Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 8. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

- Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 8. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep FK, cuma günü oynanacak Beşiktaş maçı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Kaleciler ise, özel bir program eşliğinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

İlgili Haberler

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Manisa FK hazırlıklarını sürdürüyor
Manisa FK hazırlıklarını sürdürüyor
24Erzincanspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
24Erzincanspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Geert Wilders Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Türkan Şoray Demet Özdemir Eser Yenenler İkbal Gürpınar
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 19:23:51. #1.14#
title