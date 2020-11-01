Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

01.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:22
Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapıldı.

Dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Elindeki sakatlıktan dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Andre Felipe de antrenmanda yer aldı.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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