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Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

04.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:32
Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lider Demir Grup Sivasspor'u konuk ettiği maçta sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Sivasspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından salona geçerek yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer futbolcular ise pas organizasyonları sonrası çift kale maç oynadı.

Antrenmanı kulüp yöneticileri Müslüm Özmen ve Yusuf Demsoy da izledi.

Kaynak: AA
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