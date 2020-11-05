Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi? Gaziantep Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Gaziantep Beşiktaş muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig maçları kapsamında Gaziantep Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Spor Toto Süper Lig puan durumu