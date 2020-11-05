Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi? Gaziantep Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Gaziantep Beşiktaş muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig maçları kapsamında Gaziantep Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Spor Toto Süper Lig puan durumu
Spor Toto Süper Lig tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor! Beşiktaş, Gaziantep ile Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynayacak. Lig maçlarında bu hafta Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maça dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?
Gaziantep FK-Beşiktaş Maçı 06 Kasım Cuma günü oynanacak.
GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK-Beşiktaş Maçı 20:00'de başlayacak.
GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Gaziantep Stadyumu, Gaziantep'da oynanacak.
GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Ghezzal , Aboubakar