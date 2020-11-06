Gaziantep FK Beşiktaş maç sonucu | Gaziantep FK Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Gaziantep Beşiktaş özeti

Süper Lig'in 8. haftasında bugün Beşiktaş, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maç sonucu nedir? Gaziantep FK Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Gaziantep Beşiktaş özeti

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı.

Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.

Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti.

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ İLK 11'İ

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Vetrih, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Hutchinson, Dorukhan, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Önemli dakikalar

Dakika 1: Mücadele hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun çaldığı düdükle başladı.

Dakika 5: Sağ kanattan Gaziantep FK korner kazandı. Mirallas ortaladı ön direkte Beşiktaş savunması topu çıkardı.

Dakika 20: Savunmanın arkasına Dicko sarktı kaleci Ersin de çıktı iyi oyuncu topa vurmak isterken çarpıştı ve kısa süreli sakatlık geçirdi.

Dakika 32: Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Maxim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte Larin topu uzaklaştırdı.

Dakika 39: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.

Dakika 44: Gaziantep, Kevin Mirallas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Pozisyonda öncelikle ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol olarak sayılmadı. Ancak, VAR incelemesi sonrası hakem orta noktayı gösterdi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 55: Beşiktaş'ın kalecisi Ersin, yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Dakika 61: Beşiktaş, Larin'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında uzak direkte vuruşunu yapan Larin'in şutu ağlarla buluştu.

Dakika 64: Gaziantep FK, Muhammet'in golüyle bir kez daha öne geçti ve skor 2-1 oldu. Sağ kanattan yapılan ortayı altıpasta kontrol eden Muhammet'in vuruşu ağlarla buluştu.

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

Gaziantep 2 Beşiktaş 1 - maç devam ediyor...