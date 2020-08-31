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Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Türk futbolunu çok zor günler bekliyor"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda Türk futbolunu çok zor günlerin beklediğini söyledi.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi:
31.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:14

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda Türk futbolunu çok zor günlerin beklediğini söyledi.

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'nin aldığı kararla önümüzdeki yıl ligde 21 takımın yer alacağını belirterek, bu nedenle kulüplerin mali açıdan zora gireceğini ifade etti. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı, Süper Lig'in mayıs ortasında bitecek olmasından dolayı da Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımı'nın sıkıntıya düşeceğini iddia etti.

Bu sezon ligde, her takımın 40 maç oynayacağını aktaran Büyükekşi, "Gerek yayıncı kuruluş tarafından gerekse diğer imkanlar kullanılarak gelirlerimizin düşmesini istemiyoruz." dedi.

Büyükekşi, kulüplerde yabancı oyuncu transferlerindeki maliyetin, dolar ve avrodaki kur artışı nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 30 yükseldiğini belirterek, bunun da takımları ekonomik olarak darboğaza soktuğunu ifade etti.

Pandemi nedeniyle ekim ayına kadar seyircisiz, bu tarihten sonra da yüzde 30 seyirci kapasitesiyle karşılaşmaların oynanacağını belirten Büyükekşi, kulüplerin loca, seyirci ve sponsorluk gelirlerinin azalacağını kaydetti.

Büyükekşi, gelirleri düşen takımların giderlerinin ise azalmadığının altını çizerek, "Bu yıl Türk futbolunu çok zor günler bekliyor. Yayıncı kuruluşla şu ana kadar hala bir anlaşma sağlanmadı. Ödeme yapılmadı." diye konuştu.

"Yabancı oyuncu kuralıyla oynanmasın"

Bundan sonraki dönemde kulüplerin kurtuluşu için 4 yerli oyuncu oynatma mecburiyeti getirilmesi ve yabancı kuralıyla oynanmadan sahada maksimum 7 yabancının olması önerisinde bulunan Büyükekşi, "İsteyen 14 tane yabancı alabilsin ama sahada sadece 7 tanesi olsun. Ama Avrupa kupası maçları oynayan takımlar için 11 yabancıyla yurt dışı maçlarında oynatabilsin. Bütün takımların, altyapıya önem vermesini sağlamak için buradan çıkan 2 oyuncunun ilk 11'de oynama mecburiyeti getirilsin. Böylelikle bütçeler küçülecek." ifadelerini kullandı.

"Geçen sezon başarılıydık"

Büyükekşi, ligdeki ilk sezonlarında aldıkları sonuçlardan yönetim olarak memnun olduklarını, birçok takımdan daha başarılı grafik çizdiklerini söyledi.

Teknik ekip, yönetim ve oyuncuları yeni olmasına rağmen bir takım olmayı başardıklarını vurgulayan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye'de hem dünyada Kovid-19 olaylarından dolayı liglere ara verildi. Bu arayı son derece verimli şekilde yönettik. Aradan sonra tek yenilmeyen süper lig takım Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Çok büyük takımlar bile pandemi sonrası sürpriz sonuçlar aldılar. Beklenmeyen yenilgiler aldılar. Bu şampiyonluğu etkiledi, küme düşmekte olan takımların durumlarını olumsuz etkiledi. Birçok futbolcu sözleşmesini iptal etti. Bunları da yönettik. Takımdan hiçbir oyuncuyu kaybetmedik ve ligi 8. olarak bitirdik."

Yeni sezonda kendilerine yeni hedefler koyduklarını anlatan Büyükekşi, geçen yıldan daha iyi olabilmek için uğraşacaklarını belirtti.

Büyükekşi, takımı yüzde 95 oranında koruyarak, üstüne de 7 transfer yaptıklarını dile getirerek, "Transferler takıma ilave güç olarak yansıyacak." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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