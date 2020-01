Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Amacımız ligde hatırı sayılır bir kulüp olmak

10.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:43

"Hedef ilk 10"

"Fenerbahçe'yi yenip yolumuza devam etmek istiyoruz"

"Süper Lig'de 3 yerli oyuncu oynatma mecburiyeti olsun""1-2 nokta transfer olabilir""Taraftara aidiyet kazandırmak için projeler başlattık" "VAR'ın uygulanmasında birtakım sıkıntılar var""Şenol hocamızı tebrik ediyorum"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ ANTALYA, - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Amacımız bir yandan ligde hatırı sayılır, istikrarlı bir kulüp olabilmek, diğer taraftan da bir futbolcu fabrikası olmak" dedi. Süper Lig ekibi Gaziantep FK ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, Başkan Mehmet Büyükekşi kulübün hedefleri ve gelecek planlarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."HEDEF İLK 10"Gaziantep şehrinin Süper Lig'de temsil edilmesinin önemini belirten Büyükekşi, "2020 yılının tüm futbol camiasına başarı getirmesini diliyorum. Tüm futbolculara özellikle Fair-Play'in ön planda olduğu, iyi, sakatlığın olmadığı, başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Gaziantep futbol takımı geçen sene ilk defa Süper Lig'e çıktı ve bu Gaziantep için gerçekten önemli bir başarıydı. Çünkü Gaziantep yıllarca Süper Lig'de temsil edilmiş bir şehir ama yeni takım ilk kez Süper Lig'e çıktı. Koymuş olduğumuz bir hedef vardı, ilk 10 içerisinde olma hedefi, bunu birçok defa tekrarlamıştım zaten. Şu an devre arasındayız, baktığımız zaman 9'uncu durumdayız fakat barajla bu durumdayız, 8'inci ve 9'uncu 24 puana sahip. Hedeflerimizin içerisindeyiz, takımımızdan, hocamızdan ve futbolcularımızdan memnunuz. Memnun olmadığımız tek şey, ilk devre birtakım şanssızlıklar yaşamamız ve çok fazla oyuncumuzun sakatlanması. Bunların bazıları geri döndü ama bazıları maalesef dönemedi. Başta santrforumuz Muğdat Çelik, hiç maç yapmadı, ikinci dönem de sakatlıktan dolayı yapamayacak. Aynı şekilde orta saha oyuncumuz Tetteh dizinden ameliyat oldu, 8 maç oynayabildi. Büyük ihtimal ikinci devre de oynayamayacak çünkü geçirdiği ameliyat çok önemliydi. Bunun dışında sonuçlara baktığımızda memnunuz, iç saha maçlarında biraz daha başarıya ihtiyacımız var. İkinci devre de bunu yapmayı ümit ediyoruz" dedi."FENERBAHÇE'Yİ YENİP YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"Süper Lig'in ikinci yarısına Fenerbahçe maçı ile başlayacaklarını hatırlatan Büyükekşi, "Bizim hedefimizde bir değişiklik yok, yine diyoruz ki ilk 10 içerisinde olalım. Aslında Fenerbahçe ile bahsettiğiniz gibi yeni bir takım olmamız, 14 tane oyuncu transfer etmemiz, diğer taraftan transferlerin gecikmesi ve takımın birlikte kamp yapamaması; ilk maçımızda tabii ki büyük sıkıntılar yarattı ama çok şükür sonra takım toparlandı ve belli bir seviyeye geldi. Şu an takımımız Antalya'da kampta, burada bütün takım beraber kamp yapma fırsatını yakalamış durumda. Bu kampın daha da faydalı olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe maçında da hedef kendi sahamızda rövanşı alabilmek. İlk yarıda hatırlarsanız Beşiktaş'ı yenmiştik, bu sefer de Fenerbahçe'yi yenip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu."AMACIMIZ LİGDE HATIRI SAYILIR BİR KULÜP OLMAK"Gaziantep Futbol Kulübü'nün sistemli bir şekilde ilerlemesi için planlama yaptıklarını dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti: "Özellikle bu yıl baktığımızda, gerçekten Anadolu takımları 4 büyük takıma karşı daha başarılı. Hem deplasmanda hem de kendi sahasındaki maçlara baktığımızda büyük bir farklılık var. Bunun da özellikle ileriki yıllarda Gaziantep Futbol Kulübü'nü de etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü baktığımızda bugün Sivasspor bu kadar büyük takımın olduğu yerde aradan sıyrılıp büyük bir puan farkıyla da 37 puanla lider. Geçtiğimiz yıllarda Başakşehir aynı şekilde, son üç yılda hep ilk üçte bitirdi. Bu da bize şunu gösteriyor; demek ki istikrarlı, doğru bir yönetim ve doğru bir futbol anlayışıyla başarı da arkasından geliyor. Biz de o yüzden kısa, orta ve uzun vadede hedefler koyuyoruz. Kısa vadede özellikle bu sene takımımızı ilk 10 içerisini sokabilmek, şu andaki yerimiz oldukça önemli, sezonu da bu şekilde bitirme amacındayız. Orta vadeli hedeflerimize baktığımızda ise altyapıya önem vermek istiyoruz. Özellikle 16-20 yaş arası Gaziantep ve Gaziantep çevresinden, daha sonra Türkiye'den gerek amatörlerde gerek gençlerde yetenekleri bulup Gaziantep Futbol Kulübü'nde onların yetenekleri üzerine birtakım artı değerler koymayı hedefliyoruz. Bir pilot takım almayı da hedefliyoruz.. Böylelikle üçüncü ligde oynayacak bir pilot takımla zaman içerisinde, Gaziantep şehri bunu geçtiğimiz 20 yılda başardı, Gaziantep'ten birçok futbolcu yeşerdi, çıktı ve büyük takımlara gitti. Şu an biliyorsunuz yurt dışına giden çok Türk futbolcu var, yurt dışına gönderme hedefimiz de var. Amacımız bir yandan ligde hatırı sayılır, istikrarlı bir kulüp olabilmek, diğer taraftan da bir futbolcu fabrikası olmak. Şu anda gerek Salzburg gerek Leipzig takımları bu konuda son derece başarılı işler yapıyorlar, biz de aynı şeyi hedefliyoruz. Hem kulübün bütçesini belli seviyelerde tutup, biliyorsunuz şu anda özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya sokmuş olduğu harcama limitleri, takımların bütçesinin denk olması da son derece önemli çünkü önümüzdeki yıllarda baktığımızda eğer takımlar bütçesini denk getiremezse puan silmeye kadar giden büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirler. Şu anda baktığımızda büyük takımların hepsi çok büyük borç rakamlarıyla karşı karşıyalar. Bizim bu konudaki şansımız borumuzun olmaması. Borcumuzun olmamasını fırsat bilip bundan sonra da herhangi bir bankaya veya şahıslara veya kurumlara borçlu olmadan bu takımın kendi bütçe rakamları içerisinde en güzel şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak.""SÜPER LİG'DE 3 YERLİ OYUNCU OYNATMA MECBURİYETİ OLSUN"Yerli oyuncuların daha çok forma giymesiyle altyapıya daha çok değer verileceğini söyleyen Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, "Geçmişte bunu Bursaspor başardı. Şöyle bir şey vardı; 100 metreyi 10 saniye altında bir tane atlet koşabilmiş, yıllarca hiç kimse koşamamış. Fakat belli bir süre sonra bir atlet koşunca aynı yıl 3-4 atlet daha koşuyor. Bursaspor bunu başardı, diğer takımların da başaramaması gibi bir şey söz konusu değil, başarabilir. Aslında baktığımızda bu konuda da birtakım tedbirler alınması lazım, özellikle yerli oyuncu konusunda. Benim şöyle bir önerim var; Süper Lig'de takımlara yabancı oyuncu kısıtlaması getirmek yerine en az 3 tane yerli oyuncu oynatma mecburiyeti olsun. Bunun da 2 tanesi altyapıdan yetiştirilme zorunluluğu olsun. Biliyorsunuz şu anda var ama onlar hep yedek kulübesinde bekliyorlar. Onların takımda oynama mecburiyeti olsun 3 oyuncunun ama istediği kadar yabancı oyuncu alabilsin, problem yok. Sadece sahada oynayan 3 Türk oyuncu mecburiyeti olsun. Böylelikle bütün takımlar altyapıya öncelik verir, takımların bütçesi de aşağıya gider. Belki oraya da üst limit getirilmesi lazım, oraya da bir fikrim var. Özelikle 4 büyük takım hariç, 500 bin Euro limiti koymak lazım çünkü futbolculara yeni gelen vergiler takımların maliyetini yüzde 60-70 artırıyor. O yüzden bunları da göz önüne aldığımızda biz Süper Lig takımları olarak ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım, ek bütçeyle hareket etmemiz lazım, bu yüzden de çok yüksek transfer paraları ödemememiz lazım. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye'de futbolun gelişmesi adına da büyük katkı sağlanır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı."1-2 NOKTA TRANSFER OLABİLİR"Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Büyükekşi, "Ara transferde biliyorsunuz hem süre çok az hem de takımlar oyuncularını satmak istemiyorlar. Birçoğunun ya sözleşmesinin bitmesine 6 ay var, çok para verseniz olmuyor, az para verseniz oyuncu gelmiyor. Bizim 1-2 oyuncuya ihtiyacımız var, hocamız bir pivot santrfor istiyor, belki orta sahaya bir oyuncu istiyoruz. Olursa arıyoruz ama olmazsa da takımımızla devam edeceğiz. Olabilirse bir pivot santrfor arayışındayız, görüşmelerimiz var ama netleşen bir şey yok. Hedef en iyi şekilde bitirebilmek ama bizim adımlarımız daha çok bundan sonraki yıl, 2020-21 sezonu için olacak. Şu an için sadece 1-2 tane nokta transfer olabilir" şeklinde konuştu."TARAFTARA AİDİYET KAZANDIRMAK İÇİN PROJELER BAŞLATTIK"Taraftarın takımla daha çok özdeşleşmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi: "Zaten bununla ilgili ilk atağımız takımın ismini değiştirmek oldu. Biliyorsunuz daha önce Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ydü. Gazişehir'i Gaziantep yaparak şehrin ismiyle takımın ismini aynı yaptık, özdeşleştirdik. Kampanyamızın ismi 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek'. Kampanyamız üç aşamalı. Birinci aşaması 8827'ye 'destek' mesajı atıp takıma 10 TL'lik destek sağlamak, aslında burada rakam olarak baktığımızda 10 TL'nin hiçbir önemi yok. Ama takıma aidiyet kazandırmak ve taraftarı o konuda motive etmek, 'çorbada benim de tuzum olsun' diyebilmek için bunu başlattık. İkincisi forma satışıydı, ki şu anda bununla ilgili Gaziantep'te 1200 kişinin katıldığı bir gece yaptık, oldukça başarılı geçti ve 240 bin forma sattık. Bu forma satışımız gerçekten önemli, ayrıca şu anda internet sitemizden forma satışımız devam ediyor. Üçüncü de direkt nakdi yardımlarla ilgili Ziraat Bankası'nda, İş Bankası'nda ve Denizbank'ta kulüp adına açılmış hesaplar var. Yurt içi için TL, yurt dışı için Dolar ve Euro hesapları mevcut. Üç şekilde de kampanyamız devam diyor. Bu konuda aslında şu çok önemliydi; az önce sizin de bahsettiğiniz gibi şehrin takıma destek olmasıydı. Bunun da çıktısı seyirci, futbol takımlarının 12'nci gücü seyirci, 11 oyuncu ve seyirci ise 12'nci. Orada istediğimiz yerde değiliz. Bu takım 1'inci ligdeyken 2 bin seyirciye oynuyordu, sezon başında 5 bindi, şu anda 8-10 bin ortalamayla gidiyor. Büyük maçlarda Beşiktaş maçında 15 bin, Galatasaray maçında 17 bin seyirciye gittik ama bunlar bizim için yeterli değil çünkü 33 bin 500 kişilik bir stadımız var. Hedefimiz en az 20 bine çıkmak ve daha sonra da bunu artırabilmek. Bununla ilgili projelerimiz var, şu anda bir proje üzerinde çalışıyoruz. Biz, Gaziantep şehrine değer yaratmak istiyoruz. Katma değer konusunda çalışmalarım geçmişte Türkiye ile ilgili oldu şimdi ise Gaziantep ile ilgili olacak. Projemizin ismi 'Gaziantep Futbol Kulübü İnovasyon Gelişimcilik ve Sportif Faaliyetler Platformu' adı altında bir çalışma başlatacağız ve 15-30 yaş gençleri burada bir araya toplayıp onlarla birtakım çalışmalar yapıp, bir aidiyet yaratmak istiyoruz. Bunu başarabilirsek bu konuda önemli bir gerçekleşmenin hem takım taraftarlığını hem de şehirdeki gençlere katkı sağlayacağını düşünüyoruz.""VAR'IN UYGULANMASINDA BİRTAKIM SIKINTILAR VAR"Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile ilgili olarak ise Büyükekşi, şu değerlendirmede bulundu: "VAR aslında sistem olarak oldukça güzel, birtakım haksızlıkların önüne geçecek bir uygulama. Fakat uygulamanın operasyonunda şu ara birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Örnek vermek gerekirse; bizim 2 golümüz oldu ve sayılmadı ama tüm spor yorumcuları dahil hiç kimse neden sayılmadığını anlamadı, biz de anlamadık ve VAR'a da gidilmedi ama iki sefer oyuncumuz VAR ile kırmızı kart gördü. Sanki bazı yerlerde devreye sokuldu, bazı yerlerde sokulmadı. Birçok takımın da uygulamayla ilgili şikayeti var, uygulama konusunda hem kamuoyunun hem de kulüplerin aydınlatılması lazım. Uygulamalar arasında farklılıklar var, bu da kafada birtakım endişeler yaratıyor, bunların ortadan kaldırılması lazım. Sonuçta futbol; birincisi göze hoş gelen ve insanların seyir zevkiyle ilgili olan bir şey, ikincisi de bu durum maçlarda çok fazla duraklamaya neden oluyor, bunun da ortadan kaldırılması lazım. Maçlar 8-10-12 dakika uzamaya başladı, aradaki duraklamalar futbolcunun soğumasına ve motivasyon kaybına sebep oluyor. Bunun da ortadan kaldırılması lazım.""ŞENOL HOCAMIZI TEBRİK EDİYORUM"Milli takımın son derece başarılı olduğunu da söyleyen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yeni bir takım kuruldu, Şenol hocamız da son derece başarılı, tebrik ediyorum Şenol Güneş hocamızı. Ondan önce rahmetli Hasan Doğan benim çok yakın arkadaşımdı, Hasan Doğan döneminde bir Avrupa 3'üncülüğümüz var biliyorsunuz, o zaman bütün maçları rahmetli Hasan Bey ile beraber takip etmiştik, oradaydık ve ailecek çok büyük sevinçler yaşadık. Oradaki ilk maçımız çok şanssızdı, sonraki maçlarımız son derece başarılıydı. Yine Şenol hocamızla Dünya Kupası'nda yaşadığımız çok büyük bir başarı var, inşallah onu tekrar ederiz diye ümit ediyoruz. Maçların iki tanesinin de Bakü'de olması bana göre bizim için çok büyük bir avantaj. Orada çok büyük bir taraftar desteğimizin olacağını düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçireceğimize inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

