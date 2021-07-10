Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal: Bir santrfor alacağız, sol bek yarın akşam geliyor
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Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal: Bir santrfor alacağız, sol bek yarın akşam geliyor

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal: Bir santrfor alacağız, sol bek yarın akşam geliyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

"Erol hocaya güvendiğimiz için tecrübesine dayanarak tercih ettik""Gaziantep FK çok daha iyi olacak, çok acelemiz yok yavaş yavaş gidiyoruz"Mustafa AKIN/BOLU, - Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "Transferler devam ediyor, bir santrfor alacağız, sol bek yarın akşam geliyor, hayırlısıyla o işi...

"Erol hocaya güvendiğimiz için tecrübesine dayanarak tercih ettik"

"Gaziantep FK çok daha iyi olacak, çok acelemiz yok yavaş yavaş gidiyoruz"

Mustafa AKIN/BOLU, - Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "Transferler devam ediyor, bir santrfor alacağız, sol bek yarın akşam geliyor, hayırlısıyla o işi de bitiriyoruz" dedi.Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Gaziantep FK'da Başkan Cevdet Akınal, açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmalarının güzel gittiğini ifade eden Akınal, "İlk başta Gaziantep'te hazırlandık, şimdi Bolu'ya geldik. 15 gün buradayız, 13 gün Avusturya'ya gideceğiz. Oraya gitmenin en büyük amacı Avrupa takımlarıyla maç yapıp, takımın gücünü görmek. Transferler devam ediyor, bir santrfor alacağız, sol bek yarın akşam geliyor, hayırlısıyla o işi de bitiriyoruz" diye konuştu."EROL HOCAYA GÜVENDİĞİMİZ İÇİN TECRÜBESİNE DAYANARAK TERCİH ETTİK"Teknik direktör Erol Bulut ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Cevdet Akınal, "Biz Erol hocaya da güvendiğimiz için tecrübesine dayanarak tercih ettik. Geldi, kırmadı bizi hiç. Geldiğinde takımımızı incelemiş halde geldi. İlk gün konuştuk, 'bir hafta sonra geleyim' dedi. Dedik, 'otur 1 gün daha kal, bu işi bitireceğiz' dedik.  İki günde hallettik. Erol hocayla anlaştığımız için mutluyuz, şehir olarak da mutluyuz. Bize iyi şeyler katacaktır" diye konuştu.Gaziantep FK'nın hedeflerinin sorulması üzerine Başkan Akınal, "Hedeflerimiz üst sıralar ve Avrupa'ya gitmek, Türkiye Kupası hedefimiz de var" diye cevap verdi."GAZİANTEP FK ÇOK DAHA İYİ OLACAK, ÇOK ACELEMİZ YOK YAVAŞ YAVAŞ GİDİYORUZ"

Cevdet Akınal, başkanlık görevine gelmesi ile ilgili olarak ise "Zor, kolay değil ama işte ben memleketimi sevdiğim için ben kabul ettim bu görevi. Arkadaşlarımız iyi. Bizim Gaziantep'in en büyük özelliği bütün şehir arkamızda. Valimiz, belediye başkanlarımız yanımızda ve bizle beraber.  İnşallah Gaziantep çok daha iyi olacak, çok acelemiz yok yavaş yavaş gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal: Bir santrfor alacağız, sol bek yarın akşam geliyor - Haberler Spor
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