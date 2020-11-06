Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: Teknik heyetimizi dikkatli olmaları için uyaracağız

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçı sonrası yapıtığı açıklamada, maç esnasında her iki takımın yedek kulübelerinde çıkan gerginlik ile ilgili konuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçı sonrası yapıtığı açıklamada, maç esnasında her iki takımın yedek kulübelerinde çıkan gerginlik ile ilgili konuştu. Büyükekşi, maçın heyecanına bağlı olarak istenmeyen durumlar olabileceğini ifade ederek, bundan sonraki maçlarda teknik heyete dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunacaklarını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3-1 galip geldikleri Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Maç esnasında böyle heyecanlı hareketler olabiliyor. Maçın heyecanını yaşayan her iki taraf bazı istenmeyen durumlara sebep olabiliyorlar. İnşallah bundan sonraki maçlarda teknik heyetimizin daha dikkatli olması için gerekli uyarıları yapacağız" dedi.

"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Mehmet Büyükekşi, haftalardır üzerlerinde şanssızlık olduğunu, bu maçta kazanmak isteriklerini söyleyerek, "Geçen sahamızda Konya maçında kazandık. Bir seri yakalamamız gerekiyordu. Yine Gençlerbirliği maçında galibiyeti kaçıran taraftık. Fark olması gereken maçı berabere bitirdik. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz, ligin büyük takımlarından bir tanesi. Kazanmamız gerektiğinin altını çizmiştim. 3-1 kazandık, son derece mutluyuz. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz. 3 yeni transfer yapmıştık. Daha takıma alışamadılar ama Mirallas bugün ilk golünü attı. 15 günlük milli takım arasında çok daha çalışacağız. Daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hocalarımız ve ekibimiz ile ligde iyi bir takım olacağız. Bundan sonra maçları kazanmak istiyoruz. Özellikle bugün ilk yarı iyi futbol oynadı takımımız. Fazla pozisyon vermedi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ