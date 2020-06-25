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Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: "İyi futbola devam etmemiz gerek"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 29. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor maçını kazanıp son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi:
25.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:09

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 29. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor maçını kazanıp son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki her maçı aynı seviyede önemsediklerini ve çıktıkları her maçta puan almak istediklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Büyükekşi, yeniden başlayan ligde MKE Ankaragücü ile iç sahada 1-1, geçen hafta da deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıklarını hatırlattı.

Alınan puanların önemine dikkati çeken Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Ankaragücü maçında aslında istediğimiz performansın biraz uzağında kaldık. Daha iyi mücadele çıkarabilirdik ama olmadı. Neticede Ankaragücü de lige tutunma hesapları yapan, puan koparmanın güç olduğu bir ekip. Galatasaray da şampiyonluk hedefi olan, Türkiye'nin en güzide ekiplerinden birisi. Dolayısıyla alınan puanları değerli buluyorum ancak alınan puanların değer kazanabilmesi için iyi futbola ve iyi skora devam etmemiz gerek. Çıkışımızı sürdürmemiz gerektiğinin farkındayız."

Antalyaspor'un son haftalarda çıkış yakalayan bir ekip olduğunu belirten Büyükekşi, o yüzden daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

"Üç puanı almak için mücadele edeceğiz"

Mehmet Büyükekşi, Antalyaspor ile sahalarında yapacakları maçtan da puanlar elde etmeyi istediklerini vurgulayarak, "Rakip, ivme yakalamış durumda ancak bizim de neler yapabileceğimizi herkes biliyor. İnanıyorum ki futbolcularımız da bu bilinçle sahaya çıkıp üç puanı almak için mücadele edecekler." ifadesini kullandı.

Teknik heyete ve futbolculara güvendiklerini, birliğin sağlanması halinde galibiyetin kaçınılmaz olacağına inandıklarını aktaran Büyükekşi, elde edecekleri galibiyeti de çok özledikleri taraftara hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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