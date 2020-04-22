Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den 23 Nisan mesajı
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Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den 23 Nisan mesajı

Gaziantep FK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı meydanlarda kalabalık bir şekilde coşku ile kutlamak ve yeniden stadyumları doldurmak için biraz daha evde...

22.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:41
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den 23 Nisan mesajı

Gaziantep FK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı meydanlarda kalabalık bir şekilde coşku ile kutlamak ve yeniden stadyumları doldurmak için biraz daha evde kalmalıyız" dedi.

Büyükekşi, Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasında ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında büyük role sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı tarih olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılında tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutluyoruz. Atatürk'ün, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesi, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklara olan sevgisini ve güvenini göstermektedir. Biz büyüklere düşen görev, çocuklarımızın çok iyi eğitim almalarını sağlayarak, gelecekte dünyaya yön verecek başarılara imza atmalarının yolunu açmaktır. Sevgili çocuklar, daha güçlü bir Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bu bilinç ve sorumlulukla geleceğe hazırlandığınızda başaramayacağınız hedef olmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Bu zorluktan güçlenerek çıkacağız"

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerde kutlamak zorunda kaldıklarını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "100. Yılda, on binler hatta yüz binlerin katıldığı kalabalıklarla coşkulu bir şekilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamayı planlarken, dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle maalesef bayramımızı evlerimizde kutlayacağız. Salgın dolayısıyla evlerimizden çıkamasak da, bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşamalıyız. Elbette bu zor günler de geçecektir. Bizim için şu anda önemli olan toplumumuzun sağlığıdır. Sağlık Bakanlığımız ve diğer yetkili kurumların açıkladığı tedbir ve kurallara tam uyarak, salgını en az etki ile atlatmak temel hedefimizdir. 100 Yıl önce büyük zorluklara ve imkansızlıklara rağmen milli mücadeleyi başarıya ulaştırarak Türkiye Cumhuriyetini kuran atalarımızın bizlere bıraktığı mücadele ruhu ile bu zor günleri de bu virüs illetini de yeneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Panik yapmadan moralimizi yüksek tutalım

Büyükekşi, "Uzun yıllar sonra Gaziantep'i Süper Lig ile tanıştıran Gaziantep FK olarak, önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atarak Gazianteplilerin ve futbol kamuoyunun sevgisini kazanmaya devam edeceğiz. Bu günlerin geçici olduğunu unutmayalım. Yeniden meydanlarda kalabalık bir şekilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile diğer bayramlarımızı kutlayacağız. Yine kırmızı siyahlı ekibimizi desteklemek için stadyumları dolduracağız. Futbolun tüm güzelliklerini, heyecanını yeniden yaşayacağız. Bunun için evde kalmaya devam edelim. Bu sıkıntılı günlerin geçici olduğuna inanarak, panik yapmadan, moralimizi yüksek tutalım" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep FK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükekşi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularla kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, milli mücadeleden günümüze kadar bu topraklar için canlarını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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