Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul'a gidecek ve maç saatini bekleyecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Başakşehir, Spor, Haberler

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