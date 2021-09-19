Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Sivasspor karşısında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı olarak rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dar alandaki çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. - GAZİANTEP