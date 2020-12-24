Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

24.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:02
Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan ve bugün öğle saatlerinde kente gelen kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.

Kasımpaşa karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.

Yarını izinli geçirecek Gaziantep ekibi, hazırlıklarına 26 Aralık Cumartesi günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Burak Özçivit Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mbwana Samatta Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Ankara İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 21:04:35. #1.14#
title