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Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

17.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:54
Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'dan Haydar Yılmaz'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinde Futbol Kulübü, 'dan kaleci 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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