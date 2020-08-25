HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Gaziantep FK Asbaşkanı Özmen: Hedefimiz ligde ilk 5 ve Türkiye Kupası

"Kadromuzu önemli isimlerle güçlendirdik""Alibec ile anlaştık, kulübünden haber bekliyoruz""İyi bir kamp dönemi geçiyor"İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, - Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, takımın yeni sezon hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Asbaşkanı Özmen: Hedefimiz ligde ilk 5 ve Türkiye Kupası
25.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:32

"Kadromuzu önemli isimlerle güçlendirdik"

"Alibec ile anlaştık, kulübünden haber bekliyoruz"

"İyi bir kamp dönemi geçiyor"İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, takımın yeni sezon hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.Yeni sezonda hedef yükselttiklerini belirten Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, "Geçen sezonki performansımızdan sonra hedefimiz ilk 10 diyecek halimiz yok. İyi bir takımız ve hedefimiz ligde ilk 5 ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. Oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu."KADROMUZU ÖNEMLİ İSİMLERLE GÜÇLENDİRDİK"Transfer çalışmalarının sürdüğünü anlatan Özmen, "Kadromuzu önemli isimlerle güçlendirdik. Kadromuza 1 oyuncu daha katmak istiyoruz. Ekonomik şartlar nedeniyle şartlarımıza uygun bir transfer daha yaparak sezona hazır gireceğiz" dedi."ALIBEC İLE ANLAŞTIK, KULÜBÜNDEN HABER BEKLİYORUZ"Romanya ekibi Astra Giurgiu'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Denis Alibec için girişimleri olduğunu açıklayan Müslüm Özmen, "İyi bir oyuncu ve teklifimizi yaptık. Oyuncu ile anlaştık ancak kulübünün cevabını bekliyoruz. Eğer kabul ederlerse de transfer gerçekleşir. Biz en iyi teklifimizi sunduk, ekonomik şartlar ortada. Kulübümüz borçsuz ve ödemelerini gününde yapan bir kulüp. Bundan taviz veremeyiz" ifadelerini kullandı."İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİYOR"

Kamp döneminin iyi geçtiğini söyleyen Özmen, "Takımımız Afyon'da çalışmalarını sürdürüyor. İyi bir çalışma dönemi geçiyor. Sezona da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ülkemizde en iyi kamp yeri Topuk Yaylası ama Fenerbahçe ile kamp tarihlerimiz çakıştığı için farklı bir yerde kamp yapmak durumunda kaldık. Sezona da en iyi şekilde başlamak istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Güncel
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak Hukuk
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar...
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı Güncel
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Son Dakika: Adana Kozan'da önceki gün başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Adana Kozan'da önceki gün başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Acılı aile isyanda! Minik çocuğu ezip kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorlar
Acılı aile isyanda! Minik çocuğu ezip kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorlar
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Fatih Dönmez Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Amber Heard Demet Akalın Demet Özdemir Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Kaza Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Gaziantep FK Asbaşkanı Özmen: Hedefimiz ligde ilk 5 ve Türkiye Kupası - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 10:33:37. #1.14#
title