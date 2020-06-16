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Gaziantep FK Asbaşkanı Özmen: Hedefimiz Galatasaray'ı yenmek

"Galatasaray bizi final maçı olarak görecek""Muslera'nın sakatlığı bizi çok üzdü""7 final maçımız var" "Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek" "Futbolu güzel hale getiren taraftar""Futbol taraftarla güzel""Futbolcularımıza bir aile olduğumuzu hissettirdik"İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,Gaziantep...

Gaziantep FK Asbaşkanı Özmen: Hedefimiz Galatasaray'ı yenmek
16.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:41

"Galatasaray bizi final maçı olarak görecek"

"Muslera'nın sakatlığı bizi çok üzdü"

"7 final maçımız var" "Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek" "Futbolu güzel hale getiren taraftar""Futbol taraftarla güzel""Futbolcularımıza bir aile olduğumuzu hissettirdik"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Özmen, "Galatasaray, Rizespor maçından sonra bizim maçımızı bir final olarak görecek. Hedefimiz Galatasaray'ı İstanbul'da yenmek, yenemezsek de puanla dönmek istiyoruz" dedi."MUSLERA'NIN SAKATLIĞI BİZİ ÇOK ÜZDÜ"Galatasaray'ın Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren Fernando Muslera ve Florin Andone için büyük üzüntü duyduklarını belirten Özmen,  "Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı bizi çok üzdü. Galatasaray'ın kalecisi olmasına rağmen tüm futbol camiasında  çok sevilen ve başarıyla kabul görmüş birisi. Çok büyük üzüntü duyduk, inşallah kısa sürede toparlar ve kalesine geçer. Andone'ye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu."HEDEFİMİZ GALATASARAY'I YENMEK"Galatasaray karşısında galip gelmek istediklerini söyleyen Özmen, "Galatasaray çok zorlu bir Çaykur Rizesor maçı oynadı. Galatasaray, Rizespor maçından sonra bizim maçımızı bir final olarak görecek. Şampiyonluk yarışına devam edebilmesi için bize karşı mutluk bir galibiyet almak isteyecektir. Galatasaray'ın üzerindeki bu ağır stres, ağır yük olacak ve biz de bunu fırsata çevireceğiz. Hedefimiz Galatasaray'ı İstanbul'da yenmek, yenemezsek de puanla dönmek istiyoruz. Takımımız da bunu yapabilecek güçte. Ligin en iyi kadrolarından birisine sahibiz. 7 maçımız kaldı. Maçlarımızı final olarak görüyoruz ve ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi."FUTBOLCULARIMIZA BİR AİLE OLDUĞUMUZU HİSSETTİRDİK"Özmen, pandemi sürecinden futbolun çok etkilendiğini söylerken, "Futbolu güzel hale getiren taraftar. Koronavirüs nedeniyle taraftarsız maçlar oynuyoruz bu da tatsız tuzsuz yemeğe benziyor ama yine de futbol güzel. Günler öncesinden profesyonel ekibimiz, Gençli ve Spor Bakanlığı'nın ekipleri  ve belediye ekipleri stadımızı sağlıklı ve hijyenik bir şekilde maç  oynanabilir hale getirdi. Çok zor bir pandemi dönemi oldu. Tüm Dünya'da olduğu gibi futbol da bundan etkilendi ve bunu sporcularımızdan gözlemliyorduk. Bu dönem başladığında gerek kulüp doktorlarımız, gerek psikolog arkadaşlarımızı gerek teknik ekibimiz günlük olarak ve sabah akşam oyuncularla ilgilenildi ve onlara sizler bizim ailemizsiniz mesajı verildi. Yalnız hissetmemelerini sağladık. Ciddi bir gayret gösterdik. Antrenmanlarımız başladığında da takımımızla birlikteydik ve iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Yüzde yüzümüze yaklaştık diyemeyiz. İlk maçımız olduğu için tutukluk vardı ama kazanmayı çok istiyorduk" açıklamasında bulundu.

 


Kaynak: DHA

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