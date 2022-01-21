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Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya Gloria Sport Arena'da toplanan takım, teknik direktör Erol Bulut'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana Kovid-19 izolasyonu devam eden üç futbolcu ve milli takımda bulunan Steven Caulker katılmadı.

Başkan yardımcısı Ahmet Fikret Kileci ile bazı yöneticiler antrenmanı izledi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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