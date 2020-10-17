Gaziantep FK Antalyaspor maçına hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep FK Antalyaspor maçına hazır

17.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:25
Gaziantep FK Antalyaspor maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi takıma başarı diledi.

Bu idmanla hazırlık çalışmalarını tamamlayan Gaziantep ekibi, gün içerisinde maçın oynanacağı Antalya'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Şevval Sam İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Kabak Şenol Güneş Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Füze Ak Parti Futbolcu Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK Antalyaspor maçına hazır - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 13:28:28. #1.15#
title