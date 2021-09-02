Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen salonda güç ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, daha sonra gruplar halinde gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmana tedavisi süren ve saha çalışmalarına başlayan Alexandru Maxim, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

(Ahmet Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı