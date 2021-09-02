Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen salonda güç ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, daha sonra gruplar halinde gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmana tedavisi süren ve saha çalışmalarına başlayan Alexandru Maxim, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

(Ahmet Demir/İHA)

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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