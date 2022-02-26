Gaziantep FK, Altay maçına hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, Altay maçına hazır

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Altay maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İZMİR (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde İzmir'de gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı, kulüp başkanı Cevdet Akınal ile bazı yöneticiler de takip etti.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Altay maçına hazır

Gaziantep FK, Altay maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, İzmir, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title