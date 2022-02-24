Gaziantep FK, Altay maçı hazırlıklarına başladı
AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın hazırlıklarını tamamlayacak ve İzmir'e gidecek.