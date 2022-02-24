Gaziantep FK, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, Altay maçı hazırlıklarına başladı

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın hazırlıklarını tamamlayacak ve İzmir'e gidecek.

Gaziantep FK, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Altay maçı hazırlıklarına başladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Pazar, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title