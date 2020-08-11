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Gaziantep FK Alexandru Maxim'i açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Maxim'in kırmızı-siyahlı kulüpte forma giydiği süre boyunca hem karakteri hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başardığı ifade edildi.

Gaziantep FK Alexandru Maxim'i açıkladı!
11.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:40

Kulüpten yapılan açıklamada, Maxim'in kırmızı-siyahlı kulüpte forma giydiği süre boyunca hem karakteri hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başardığı ifade edildi.

Rumen oyuncunun 2 yıl daha Gaziantep ekibinin başarısı için ter dökeceği aktarılarak, "Oyuncumuz Alexandru Maxim'e bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Gaziantep ekibinin, Rumen oyuncunun bonservisini Almanya'nın Mainz 05 takımından aldığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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