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Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yukatel Kayserispor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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