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Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde Alanya'ya gidecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Haberler

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