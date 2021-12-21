Gaziantep FK, Alanyaspor maçına hazır
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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