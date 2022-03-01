Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Mart Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Mart Perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladı. İdman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Kitsiou, Mendyl, İbrahim Pehlivan, Stankovski ve Muhammet Demir katılmadı.

Antrenmanı Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile bazı yöneticiler de takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya gidecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Mart, Spor, Haberler

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