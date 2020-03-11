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Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Alanya, Spor

Gaziantep FK, Alanya'dan eli boş dönmek istemiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, ligin 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçta puan hedeflediklerini söyledi.

11.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:59
Gaziantep FK, Alanya'dan eli boş dönmek istemiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, ligin 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçta puan hedeflediklerini söyledi.

Sumudica, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftaki Trabzonspor maçını cezası nedeniyle tribünden izlediğini hatırlatarak, bu yüzden takımını daha iyi gözlemleme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Gaziantep FK'nin şu an ligin en iyi mücadele gösteren takımlarından birisi olduğunu ifade eden Sumudica, bunu ilerleyen haftalara da taşımak istediklerini kaydetti.

Tecrübeli çalıştırıcı, şu ana kadar takımının temposundan ve ritminden memnun olmadığını aktararak şöyle konuştu:

"Takımımın performansı her geçen gün artıyor. Bu da güzel sonuçları beraberinde getiriyor. Mevsimsel geçişlerin de takımımı etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü şimdiye kadar çok iyi mücadele etmediğimiz zamanlar olsa bile 3-4 maç üst üste kötü performans gösterdiğimiz olmadı."

Ligin 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapılacak maça da değinen Sumudica, şunları kaydetti:

"Ligdeki hocası değişmeyen 4-5 takımdan birisi. Erol Bulut çok iyi bir hoca ve iyi bir takımları var. Kendisine saygı duyuyorum. Zor bir dilimi henüz bitirmedik. Çünkü tüm rakiplerimizin belirli hedefleri var. Herkes puanlar için mücadele ediyor. Alanya'ya puanlar için gideceğiz. 3 puan alamasak bile 1 puan almaya çalışacağız. Deplasmanda alınan 1 puan da değerli. Benim için önemli olan Alanya'da kaybetmemek."

Sumudica, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının futbola etkisiyle ilgili bir soru üzerine, "Ben bu konunun çok abartıldığını düşünüyorum. Mesela benim ülkemde 29 vaka görüldü ama hiçbiri ölmedi ama önceki aylarda gripten 50 kişi öldü. Türkiye'nin ise önemli tedbirler aldığını düşünüyorum. Bu konu üzerinde çok fazla konuşarak gündemde tutmak da istemiyorum. Bu daha çok bilim adamlarının işi. Benim korktuğum şu, futbolcuların seyircisiz oynaması." şeklinde konuştu.

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Gaziantep FK, Alanya'dan eli boş dönmek istemiyor

Kaynak: AA

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Gaziantep FK, Alanya'dan eli boş dönmek istemiyor

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