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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken taktik çalışmalarla son buldu

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Haberler

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