Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

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