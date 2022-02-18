Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler
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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Stankovski ve Halil İbrahim Pehlivan katılmazken, Figueiredo ise özel program eşliğinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Pazar, Spor, Haberler

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