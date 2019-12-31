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Gaziantep FK 5 Ocak'ta toplanıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası kamp programını açıkladı.

31.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:08
Gaziantep FK 5 Ocak'ta toplanıyor

Süper Lig ekiplerinden Kulübü, devre arası kamp programını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk yarısını 24 puanla tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te bulunan Titanic Deluxe Golf Hotel'de toplanacak.

Hazırlıklarını 13 Ocak Pazartesi gününe kadar burada sürdürecek olan Gaziantep temsilcisi, bu süre içerisinde 9 Ocak Perşembe günü Menemenspor, 12 Ocak 2020 Pazar günü ise Macaristan'ın Budapest Honved takımıyla hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA
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