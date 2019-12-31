Gaziantep FK 5 Ocak'ta toplanıyor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası kamp programını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası kamp programını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk yarısını 24 puanla tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te bulunan Titanic Deluxe Golf Hotel'de toplanacak.
Hazırlıklarını 13 Ocak Pazartesi gününe kadar burada sürdürecek olan Gaziantep temsilcisi, bu süre içerisinde 9 Ocak Perşembe günü Menemenspor, 12 Ocak 2020 Pazar günü ise Macaristan'ın Budapest Honved takımıyla hazırlık maçı yapacak.