Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe özeti ve Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe golleri!

Fenerbahçe galibiyeti unuttu. Sarı lacivertliler, konuk olduğu Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu ve ligde üst üste ikinci maçında da sahadan puansız ayrıldı. İşte, Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe özeti ve Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe maçı golleri!