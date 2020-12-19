Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe özeti ve Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe golleri!
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Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe özeti ve Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe golleri!

19.12.2020 22:06 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:09
Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe özeti ve Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe golleri!

Fenerbahçe galibiyeti unuttu. Sarı lacivertliler, konuk olduğu Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu ve ligde üst üste ikinci maçında da sahadan puansız ayrıldı. İşte, Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe özeti ve Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe maçı golleri!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen sarı lacivertliler, rakibine yenildi. Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe özeti ve Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe golleri!

GAZİANTEP FK 3-1 FENERBAHÇE ÖZETİ VE GAZİANTEP FK FENERBAHÇE GOLLERİ!

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Amedej Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 24. dakikada Yunan futbolcusu Pelkas'tan geldi.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan sarı lacivertliler, 23 puanda kaldı. Kırmızı siyahlılar ise puanını 21'e yükseltti. Fenerbahçe gelecek sezon Başakşehir ile evinde karşılaşırken Gaziantep, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

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