Gaziantep FK, 25 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek

Gaziantep Futbol Kulübü, 25 Mayıs Salı günü olağan seçimli genel kurul yaparak yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, 25 Mayıs Salı günü olağan seçimli genel kurul yaparak yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 25 Mayıs Salı günü olağan seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakma kararının ardından yapılacak seçimli genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulu belirlenecek.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği Olağan Seçimli Genel Kurul tarihi belirlenmiştir. Kulübümüzün genel kurulunun 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 14: 00'de Gaziantep Futbol Kulübü Tesislerimizde yapılması kararlaştırılmıştır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 2 Haziran 2021 tarihinde saat 14: 00'de aynı adreste genel kurulumuz gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı