Gaziantep FK: 2-1

GAZİANTEP (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Gaziantep Fk'yı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, yarı finalde Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi için Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük ve yardımcıları Kerem Ersoy ile Aleks Taşcıoğlu önetti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, kupada yarı finale yükseldi.