Gaziantep FK, 17 Ağustos'ta topbaşı yapacak Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarına, 17 Ağustos'ta Bolu'da yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarına, 17 Ağustos'ta Bolu'da yapacağı ilk antrenmanla başlayacak. Bolu'da hazırlıklarını 2 Eylül'e kadar sürdürecek olan Gaziantep ekibi, kamp süresince üç hazırlık maçı yapacak.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezon hazırlık programı netleşti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ilk kez mücadele eden ve sezonu 46 puanla sekizinci sırada tamamlayan Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için 16 Ağustos 2020 tarihinde Bolu'da toplanacak ve ilk antrenmanını 17 Ağustos'ta yapacak. Kırmızı-siyahlılar, Bolu'daki hazırlıklarını 2 Eylül tarihinde tamamlayıp Gaziantep'e dönecek ve hazırlıklarına kentte devam edecek.Öte yandan Gaziantep'in bu süre içinde üç de hazırlık maçı yapacağı açıklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA