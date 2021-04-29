Gaziantep FK: 0-1
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Gaziantep FK: 0-1

Gaziantep FK: 0-1
Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA - Haberler | Spor

STAT: EryamanHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Caner Özaral ANKARAGÜCÜ: Korcan, Pinto, Kulusic, Sarlija, Kitsiou, Atilla Turan, Alper Potuk, İbrahim Akdağ (Dk.64 El Hadji), Lukasik(Dk.88 Şahverdi), Endri Çekici (Dk.88 Orkan Çınar), Embiya Ayyıldız (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Caner Özaral 

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Pinto, Kulusic, Sarlija, Kitsiou, Atilla Turan, Alper Potuk, İbrahim Akdağ (Dk.64 El Hadji), Lukasik(Dk.88 Şahverdi), Endri Çekici (Dk.88 Orkan Çınar), Embiya Ayyıldız (Dk.56 Emre Güral)GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Miranda, Güray, Maxim (Dk.46 Maxim), Vetrih (Dk.24 Rashid), Mirallas (Dk.64 Jefferson), Muhammet Demir (Dk.64 Kenan Özer), Dicko (Dk.87 Furkan Soyalp) GOLLER: Dk.84 Andre Sousa (Gaziantep) SARI KARTLAR: İbrahim Akdağ (Ankaragücü), Olkowski, Rashid, Djilobodji ( Gaziantep) 

Süper Lig'in 38'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. 10'uncu dakikada Atila Turan'ın ortası savunmadan sekti. Seken topla buluşan Endri Çekici'nin vuruşu az farkla dışarı gitti. 13'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, ceza sahası içine girdi. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Alper'in şutu üstten auta çıktı.19'uncu dakikada Atila Turan, topu kafayla takım arkadaşı Embiya'nın önüne bıraktı. Topla buluşan Embiya'nın şutu az farkla dışarıya çıktı.45+3'üncü dakikada topla buluşan Alper Potuk'un rakip ceza sahası önünden çektiği etkili sert şut az farkla dışarıya çıktı.Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 55'inci dakikada Atila Turan sol kanattan ceza sahasına girdi. Topla buluşan Endri Çekici'nin vuruşunda kaleye giden topu Miranda son anda kornere çeldi. 85'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan Özer'in ortasında Andre düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılıklı ataklarla geçen uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilerek küme düşme hattında kalan taraf oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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