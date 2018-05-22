Gaziantep Film Günleri Başlıyor...

Birlikte Yaşamak alt başlığını taşıyan film programı, bu tema çerçevesinde yakın dönem dünya sinemasından öne çıkan ödüllü filmleri Gaziantepli sinemaseverlerle buluşturacak. 24-27 Mayıs tarihleri arasında Primemall Prestige sinemalarında gerçekleşecek gösterimlerin tümü Türkçe ve Arapça altyazılı olacak.

Programdaki filmler günümüz dünyasında süregelen savaşların etkisiyle ortaya çıkan zorunlu göç, mülteci sorunu ve değişen sınırların yanı sıra başka temalarla da 'birlikte yaşamak' kavramını ele alıyor. Aileleri ve daha geniş ölçekte toplumları bir arada tutan ya da koparan unsurlar bu filmlerin hikâyelerinde karşımıza çıkıyor. Savaş, aşk, dostluk, bellek, suçluluk duygusu vb. temalar eşliğinde, tüm güçlüklere rağmen birlikte yaşamaya çalışan insanların ve hayvanların öyküleri sinemaseverleri bekliyor.

Programın açılışı 24 Mayıs'ta Malgorzata Szumowska'nın yönettiği Yüz ile gerçekleşecek. Bu yıl Berlin Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan film, Türkiye'de İstanbul Film Festivali'nden sonra ilk kez Gaziantep Film Günleri çerçevesinde gösterilecek.

Yakın dönem Türk sinemasından bol ödüllü iki film de program çerçevesinde Gaziantep'te seyircilerle buluşacak. Ceylan Özgün Özçelik, ilk uzun metrajlı filmi Kaygı'nın 25 Mayıs'taki gösterimine katılarak seyircilerin sorularını cevaplayacak. Körfez'in yönetmeni Emre Yeksan da filminin 26 Mayıs'taki gösteriminde izleyicilerle buluşacak.

Gaziantep Film Günleri çerçevesinde sinemaseverler Asghar Farhadi'nin Oscar ödüllü filmi Satıcı'yı, Ildikó Enyedi'nin yönettiği ve geçen yıl Berlin'den Altın Ayı ödülüyle dönen Beden ve Ruh'u, François Ozon imzalı Frantz'ı, Oscar'a aday gösterilen ilk Lübnan filmi Hakaret'i, Aki Kaurismäki'nin mülteci sorununa kendine özgü mizahıyla baktığı Umudun Öteki Yüzü'nü ve Carla Simón'un bol ödüllü ilk filmi 93 Yazı'nı da izleyebilecekler. Programda ayrıca uluslararası prömiyeri bu yıl Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen Zürafaisimli Hollanda yapımı çocuk filmi ve Avrupa Film Akademisi'nin kısa film seçkisi de yer alıyor.

Kırkayak Kültür - Film Atölyesi Çarşamba gösterimleri Başka Çarşamba ile birleşerek her hafta çarşamba günü Gaziantep ve Diyarbakır'da Başka Sinema gösterimleri düzenlenmeye başlayacak. 30 Mayıs'ta Mehmet Salih Demir'in yönettiği Cano, 6 Haziran'da ise Lynne Ramsay'nin yönettiği Hiçbir Zaman Burada Değildin filmlerinin gösterimleriyle başlayacak Başka Çarşamba gösterimleri yıl sonuna kadar devam edecek. Yıl içerisinde, özellikle Türkiye yapımı filmlerin yönetmen ve oyuncuları Gaziantep ve Diyarbakır'a giderek izleyicilerle buluşacak ve filmleri üzerine sohbet edecek. Bu düzenli gösterimlerin her iki kentteki sanat sineması severleri biraraya getirmesi ve sadık bir izleyici kitlesi oluşması hedefleniyor.