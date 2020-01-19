Gaziantep-Fenerbahçe maçında rekor! Top 42 dakika oyunda kaldı

19.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 08:32

Fauller ve sakatlıklar nedeniyle sık sık duran Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, bu sezon Süper Lig'de topun oyunda en az kaldığı karşılaşma oldu (42 dakika 12 saniye).



Bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım Fenerbahçe oldu (10).



Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı dört maçta da galip gelemedi (1B, 3M).



