Gaziantep Fedakar Anne, Zihinsel Engelli Çocuklarına Bakıyor

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, ev hanımı Fatma Kaynar (50), hayatını, zihinsel engelli çocukları Ali (23) ile Neslihan'a (30) adadı.

Beypınarı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Kaynar, zihinsel engelli iki çocuğuna yaşamını adadı. 3 çocuk annesi Fatma Kaynar, 5 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı sonucu zihinsel engelli kalan kızı Neslihan Kaynar ile 4 yaşındayken büyükbaş hayvanın boynuz darbesiyle zihinsel engelli kalan oğlu Ali Kaynar'ın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hayatını çocuklarına adayan Anne Kaynar, 15 yıl önce çalışmak için Kırşehir'de inşaatta çalışırken geçirdiği iş kazasında eşini kaybetmesinin ardından zihinsel engelli çocuklarını bağlanan engelli maaşıyla, bakımlarını sağlıyor.

İkisi engelli 3 çocuğuna hem annelik, hem babalık yapan, zamanın tamamını engelli oğlu ile kızına ayıran anne, fedakarlığıyla takdir topluyor. Çocuklarının yaşam nedeni olduğunu anlatan fedakar anne Fatma Kaynar, Engelli çocuklarla yaşamak zor. Çünkü onları hiçbir zaman yalnız bırakamıyorsun. Oğlum Ali'nin sakal tıraşını dahi kendim yapıyorum dedi.

Engelliler Haftası ve Anneler Günü kapsamında AK Parti İslahiye Kadın Kolları Başkanı Fetiye Erdoğan, anneyi ziyaret ederek fedakarlığından dolayı kendisine çiçek verdi. Annelerine çiçek verildiğini gören engelli Ali ile Neslihan'da, bahçeden topladıkları çiçekleri annelerine verip elini öptü.

Kaynak: DHA