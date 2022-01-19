GAZİANTEP - Fatma Şahin: "(TAG Otoyolu) İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız" - Haberler
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GAZİANTEP - Fatma Şahin: "(TAG Otoyolu) İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız"

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmının akşama doğru açılacağını söyledi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmının akşama doğru açılacağını söyledi.

GAZİANTEP - Fatma Şahin: (TAG Otoyolu) İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız

GAZİANTEP - Fatma Şahin: (TAG Otoyolu) İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız

GAZİANTEP - Fatma Şahin: (TAG Otoyolu) İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

Fatma Şahin, Gaziantep, Tarsus, kar, Güncel, Haber

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