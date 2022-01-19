GAZİANTEP - Fatma Şahin: "(TAG Otoyolu) İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız"
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmının akşama doğru açılacağını söyledi.
TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmının akşama doğru açılacağını söyledi.