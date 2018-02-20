Gaziantep-Fatma Şahin'den Afrin Gazisine Ziyaret

Fatma Şahin'den Afrin gazisine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'nin Afrin kentine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Onur Doğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Onur Doğan'ın tedavisi, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Uzman Çavuş Doğan'ı hastanede ziyaret etti. Sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa zamanda taburcu edileceği belirtilen Doğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, doktorlardan bilgi aldı. Başhekim Mesut Özkaya ile birlikte Onur Doğan ile bir süre sohbet eden ve yakın takipte olduklarını ifade den Şahin, Gazimizi yakın şekilde takip ediyoruz. Daha iyi şartlar için özel bir bölüm hazırlanıyor. Gazilerimizin sağlığına kavuşması için her türlü tedbiri alıyoruz dedi Onur Doğan'ın sağlığı hakkında bilgi veren Başhekim Mesut Özkaya ise, Hastamızın gayet iyi durumda. Yatışının 6'ncı günüdeyiz. Yaralarını baya toparladı, kısa sürede taburcu etmeyi düşünüyoruz. Birkaç tane şarapnel parçasıyla yaralanmış. Ekip olarak yakın şekilde ilgileniyoruz diye konuştu. Sağlığına kavuşunca tekrar görevine dönmek istediğini söyleyen Onur Doğan da İyileşip ayağa kalkınca görevime geri dönmek istiyorum. Başkanlarımıza ve ilgilenenlere çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.