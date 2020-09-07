GAZİANTEP Fatma Şahin 5 milyon ziyaretçi hayal değil Fatma Şahin 5 milyon ziyaretçi hayal değilGAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılacak olan ve dijital olarak düzenlenen 'Gastroantep Hasat Günleri' etkinliğin lansmanı düzenlendi.

Fatma Şahin 5 milyon ziyaretçi hayal değil

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılacak olan ve dijital olarak düzenlenen 'Gastroantep Hasat Günleri' etkinliğin lansmanı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronomi turizminin kente büyük katkılar sağladığını ve 5 milyon ziyaretçinin hayal olmadığını ifade etti.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 10-13 Eylül tarihleri arasında dijital ortamda yapılacak olan 'Gastroantep Hasat Günleri' etkinliğinin lansmanına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, belediye başkan yardımcıları katıldı.

3 gün sürecek olan festivalin tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan sunum yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile iş birliği içinde yapılacak hasat günleri, Antepfıstığı hasadı ve şire yapımıyla başlayacak.

Ünlü şeflerin katılımıyla hasatlar, workshoplar, paneller ve oturumların düzenleneceği 'Gastroantep Hasat Günleri' canlı yayınlarla vatandaşlarla buluşacak.

'GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Gastroantep Festivali'nde yeni normal düzende alınan koruyucu önleyici tedbirlerin devam edeceğini belirten Şahin, kontrollü sosyal hayata uygun tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.

Programın 3 gün süreceğini anlatan Şahin, şöyle konuştu

Program adresimiz Batalhöyük olacak. 3 günlük programımız var. Kültür gezilerimiz olacak. Ardından etkinliklerimiz sürecek. Şire yapacağız, Pandemiyle birlikte şire, sağlıklı gastronomi ve vücudun yüksek bağışıklık sistemini koruyan bir ürün. Ayrıca workshoplarımız devam edecek. Panellerimizi organize edeceğiz. Artık insanlar başka bir lezzete yönelmek istiyor. Nedeni ise güneşten ve topraktan gelen lezzet. İyi biberiniz olmazsa iyi salça yapamazsınız. Böylelikle toplamda iyi bir yemek yeme fırsatınız da olmaz. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılıdır.

Dünyayı iyi takip ederek Gaziantep'e turist getirmek istiyoruz. Emin olun 5 milyon turist artık hayal değil. Hatırlarsanız yıllar önce havaalanına roket başlığı düştüğünde biz bulgur festivali yapıyorduk. O zamanlar bizi eleştirenler olsa da şehre gelen turist sayısını görünce bizi şimdi anlıyorlar. Biz bu festivali önemsiyoruz. Pandemi var bahanesiyle bir kenara çekilmedik. Festivalin büyük bir kitleye ulaşacağını ümit ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA