GAZİANTEP Fatma Şahin 5 milyon ziyaretçi hayal değil
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GAZİANTEP Fatma Şahin 5 milyon ziyaretçi hayal değil

Fatma Şahin 5 milyon ziyaretçi hayal değilGAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılacak olan ve dijital olarak düzenlenen 'Gastroantep Hasat Günleri' etkinliğin lansmanı düzenlendi.

07.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:00

Fatma Şahin 5 milyon ziyaretçi hayal değil

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılacak olan ve dijital olarak düzenlenen 'Gastroantep Hasat Günleri' etkinliğin lansmanı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronomi turizminin kente büyük katkılar sağladığını ve 5 milyon ziyaretçinin hayal olmadığını ifade etti.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 10-13 Eylül tarihleri arasında dijital ortamda yapılacak olan 'Gastroantep Hasat Günleri' etkinliğinin lansmanına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, belediye başkan yardımcıları katıldı.

3 gün sürecek olan festivalin tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan sunum yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile iş birliği içinde yapılacak hasat günleri, Antepfıstığı hasadı ve şire yapımıyla başlayacak.

Ünlü şeflerin katılımıyla hasatlar, workshoplar, paneller ve oturumların düzenleneceği 'Gastroantep Hasat Günleri' canlı yayınlarla vatandaşlarla buluşacak.

'GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Gastroantep Festivali'nde yeni normal düzende alınan koruyucu önleyici tedbirlerin devam edeceğini belirten Şahin, kontrollü sosyal hayata uygun tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.

Programın 3 gün süreceğini anlatan Şahin, şöyle konuştu

Program adresimiz Batalhöyük olacak. 3 günlük programımız var. Kültür gezilerimiz olacak. Ardından etkinliklerimiz sürecek. Şire yapacağız, Pandemiyle birlikte şire, sağlıklı gastronomi ve vücudun yüksek bağışıklık sistemini koruyan bir ürün. Ayrıca workshoplarımız devam edecek. Panellerimizi organize edeceğiz. Artık insanlar başka bir lezzete yönelmek istiyor. Nedeni ise güneşten ve topraktan gelen lezzet. İyi biberiniz olmazsa iyi salça yapamazsınız. Böylelikle toplamda iyi bir yemek yeme fırsatınız da olmaz. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılıdır.

Dünyayı iyi takip ederek Gaziantep'e turist getirmek istiyoruz. Emin olun 5 milyon turist artık hayal değil. Hatırlarsanız yıllar önce havaalanına roket başlığı düştüğünde biz bulgur festivali yapıyorduk. O zamanlar bizi eleştirenler olsa da şehre gelen turist sayısını görünce bizi şimdi anlıyorlar. Biz bu festivali önemsiyoruz. Pandemi var bahanesiyle bir kenara çekilmedik. Festivalin büyük bir kitleye ulaşacağını ümit ediyorum" dedi.

GAZİANTEP Fatma Şahin 5 milyon ziyaretçi hayal değil

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Angela Merkel Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ozan Çolakoğlu Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Metin Oktay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Cuma Eylül Bakan Otomobil
Şu an buradasınız: GAZİANTEP Fatma Şahin 5 milyon ziyaretçi hayal değil - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 16:22:58. #1.14#
title